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İl Sağlık Müdürlüğünde üreme sağlığı eğitimine verildi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından bölgemizde görev yapan Aile Hekimi, Ebe ve Hemşirelere yönelik Üreme Sağlığı Eğitimi tamamlanarak sağlıkçılara düzenlenen törenle sertifikaları verildi.


Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Esra Canan Koca, Ebe Figen Aydoğan, Sevgi Günay, Gülbahar Karapınar, Zekavet Saçkırkan tarafından verilen 14 günlük eğitimde sağlıkçılara Üreme sağlığı eğitim programı kapsamında anne ölümlerini önlemek ve anne sağlığını korumak, bebeklerin sağlıkla doğmalarını ve yaşamlarını sağlamak, istenmeyen gebelikleri önlemek amacıyla düzenlenen üreme sağlığına giriş, aile planlaması ve danışmanlığı, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, gençliğe yönelik üreme sağlığı hizmetleri ve güvenli annelik modüler eğitimi geniş kapsamlı olarak eğitimciler tarafından sağlık personellerine verildi.


Düzenlenen eğitim sonrasında törenle eğitime katılan sağlık personellerine Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Tülay Çakır Bakkaoğlu, Çeküs Uzmanı Handan Özçoban Saka, Çeküs Birim Hemşiresi Şeyda Köksal ve Eğitimciler tarafından sertifikaları verildi.

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