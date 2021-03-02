İlaç içerek ölmek istedi

Zonguldak'ta ilaç içerek intihara kalkışan bir kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre , akşam saatlerinde Kozlu Lebi Derya sitesinde iddiaya göre psikolojik sorunları olan A.D.(54) isimli kadın, ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri çağrıldı. İlk olarak olay yerine gelen itfaiye ekipleri A.D.'yi evinden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. A.D.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri Bülent Ecevit ve Araştırma Hastanesine götürdü. A.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.