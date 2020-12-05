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İlahiyat fakültesi öğretim üyesi hayatını kaybetti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.

Ali Arslan hayatını kaybetti.


ZBEÜ İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ali Arslan hayatını kaybetti. Yaklaşık bir ay önce Covid-19 tedavisi gören ve taburcu olan Arslan, sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdi. Arslan'ın hayatını kaybettiğinin belirlenmesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kıldırılan cenaze namazının ardından Ali Arslan'ın defnedilmek üzere cenazesi memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesine gönderildi.

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