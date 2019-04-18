İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yangın söndürme tatbikatı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yönelik yangın ve acil durum tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yönelik Yanma, Yangın bilgisi Sunumu ve Acil Durum Tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığında personellere yönelik Yanma, Yangın bilgisi Sunumu ve Acil Durum Tahliye tatbikatı gerçekleştirilirken, yangın söndürme cihazı kullanımı anlatılıp personel tarafından yangın söndürme işlemi gerçekleştirildi. Kdz. Ereğli İtfaiye Müdürlüğü olası yangınlara erken ve doğru müdahale ile büyük zararların önüne geçilebileceğini, bu nedenle ilçede her yıl değişik meslek gruplarına ve ev hanımlarına yangınlara müdahale eğitimleri verdiklerini belirtti. İtfaiye müdürlüğü yetkilileri verdikleri eğitimlerle gönüllü itfaiyeci sayısının her geçen gün arttığını ve bununda olumlu sonuçlarını aldıklarını ifade etti.