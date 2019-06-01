İlçe Milli Eğitim iftarda buluştu

Öğretmenler evinin bahçesinde gerçekleştirilen iftar yemeğine, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Şube Müdürleri Nusret Parlak, Muharrem Yol, Bayram Güneş, Cengiz Yılmaz, Öğretmen Evi Müdürü Gürbüz Kurnaz, okul müdürleri, öğretmenler ve idareciler katıldı. İftar yemeğinin sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş kısa bir konuşma yaptı. Baş, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerde beraber olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Artık Ramazan ayının sonuna doğru geldik. Hepinizin kandili mübarek olsun. Ben şimdiden Ramazan bayramınız mübarek olsun diyor, geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Yemeğin ardından iftar duası edilmesinin ardından program sona erdi.