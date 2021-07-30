İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, Ereğli'nin YKS başarısını açıkladı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilçede eğitim gören 8 öğrencinin ilk bine girme başarısını gösterdiğini açıkladı.

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, geçtiğimiz gün açıklanan YKS sonuçlarına göre; ilçede eğitim gören öğrencilerin başarı durumunu açıkladı.

Aksoy'un, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilçemizde eğitim görmekte olan 8 öğrencimiz ilk 1000'e girerek Türkiye derecesi elde etmişlerdir. Ayrıca ilk 10 binde 41 öğrencimiz, ilk 20 binde 73 öğrencimiz yer alarak büyük bir başarıya imza atmışlardır. Bu başarıda emeği olan başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere velilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul yöneticilerimi tebrik ediyorum.”