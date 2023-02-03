İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, eğitim faaliyetlerini paylaştı

Çaycuma Seka Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, ilçede toplamda 73 resmi, 4 özel olmak üzere 77 okulda 13 bin 253 öğrenci, bin 156 kadrolu, 55 ücretli öğretmenin görev yaptığını belirtti. Baş ayrıca, 2023 yılında ilçede yapılması planlanan eğitim faaliyetleri hakkında da açıklamalarda bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, açıklamalarına şöyle devam etti;

"Öğretmenlik meslek kanunu 2022 yılı içerisinde öğretmenlik meslek kanunu çıkartılarak 3600 ek gösterge ve kariyer basamakları vasıtası ile öğretmenlerimize yükselme fırsatı verilmiştir. İlçemizde 594 uzman, 81 başöğretmen, 1006 öğretmenimiz vardır. Bakanlığımız yatırım programı çerçevesinde 2022 yılında ilçemizde 32 büyük 10 küçük olmak üzere 42 okulumuzun bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Okullarımızda yeni yüzü ile eğitim öğretime devam edilmektedir. Filyos Anaokulu tamamlandı. Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi bahçesinde kapalı spor salonu inşaatı devam ediyor. 2023 yılı içerisinde yapılacak yatırımlar; Pehlivanlar İlkokulu - 16 sınıflık Şubat ayında ihalesi gerçekleştirilecek. Çaycuma Özel Eğitim Anaokulu 8 sınıflık Şubat ayı içerisinde ihalesi yapılacak. 2023 yılı içerisinde yapılacak yatırımlar Atatürk İlkokulu ek bina - 8 sınıflı ve salonlu deprem tahkiki sonucu yıkım kararı verilen B blok yerine yapılacak binanın ihalesi nisan ayında gerçekleştirilecek. Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesinde Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 16 sınıflı, 4 bölümlük atölye binası, 200 öğrencilik pansiyon binası ve kapalı spor salonu konusunda TPAO ile yapılan protokol gereği yatırımlar yapılacak. Deprem tahkiki sonucu yıkım karar verilen Filyos Melek ve Ahmet Şanlı Anadolu Lisesi 16 sınıflı Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi Öğrenci Pansiyonu 300 öğrencilik. E-sınav Merkezi, Bilim ve Sanat Merkezi, İmam Hatip Ortaokulu Nuran ve Celal Gülşen Teknik Anadolu Lisesi, Çaycuma Özel Eğitim Anaokulu 2022 yılında Bakanlığımızca gerçekleştirilen motorlu taşıt sürücü teorik sınavı, kalfalık-ustalık teorik sınavı, açık öğretim kurumları sınavlarını ilçemizde gerçekleştirmek üzere e-sınav merkezi açıldı. 2022 yılında Çaycuma Hatip Ortaokulu yeni binasında eğitim öğretime başladı. Nuran ve Celal Gülşen MTAL 2022 yılında Nuran ve Celal Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni binasında eğitim öğretime başladı. Çaycuma Özel Eğitim Anaokulu özel eğitime olan okulöncesi öğrencilerimizin eğitim öğretim faaliyetleri için Şehit Hasan Yağlı İlkokulu bahçesinde bulunan ek binada Çaycuma Özel Eğitim Anaokulu açıldı. Temel eğitim okullarımızda okul bazlı bütçe uygulaması 2022 yılından itibaren temel eğitim okullarımızda okul bazlı bütçe uygulamasına geçilmiştir. Bu çerçevede ilçemiz temel eğitim okullarımıza toplam 2.617.247,00 tl ödenek aktarılmıştır. Çaycuma Halk Eğitimi Merkezimizde; 2022 yılında 74 mesleki kursumuzda 1174, 113168 genel kursumuzda 3168, 7 okuma-yazma kursumuzda 14 yetişkin ile buluştu. 2022 yılında 80 aile eğitici eğitmeni yetiştirildi 88 kurs ile 1361 kadın, 370 erkek olmak üzere toplam 1731 velimize aile eğitimi gerçekleştirildi. Köy yaşam projesi 2022 yılında ilçemizde köy yaşam projesi ile atıl durumdaki 5 köy okulu eğitim kullanımına açılarak Köy Yaşam Merkezi haline geldi. Köy Yaşam Merkezleri; Ahatlı Köyü Köy Yaşam Merkezi Kadıoğlu Köyü köy Yaşam Merkezi Koramanlar Köyü Köy Yaşam Merkezi Kahvecioğlu Köyü köy yaşam Merkezi Burunkaya Köyü Köy Yaşam Merkezi yapıldı. Çaycuma Mesleki Eğitim Merkezimizde 2022 yılında 582 öğrenci sayısını 1115 çıkardık. 300 kalfalık, 418 ustalık, 174 usta öğretici belgesi kazandırdık. Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Tarım Lisesi “Ülkem için üreteceğim" projesi ve topraksız tarım uygulamaları gerçekleştirdi. 2022 yılında ilçemizde tüm okullarımıza kütüphane kazandırıldı. Kitap sayılarımızı artırdık. Okul kütüphanelerimizdeki kitap sayısını 29.528 den 75.023 e çıkardık okul öncesi 2022 yılında ilçemizde okul öncesi okullaşma oranını 71 çıkardık. Matematik ve İngilizce seferberliği 2022 yılında Bakanlığımızca başlatılan Matematik ve İngilizce seferberliği başlatıldı. Taşımalı eğitimde 5 bin 328 öğrenci taşınacak, 7 bin 187 öğrenciye taşımalı eğitimde ücretsiz yemek verilecektir. Çaycuma okul öncesi öğrencilerimize ücretsiz yemek anaokulu ve anasınıfında okuyan 944 öğrencimize 6 Şubat 2023 tarihin den itibaren ücretsiz yemek verilecektir. Ücretsiz yardımcı kaynak kitap 2022-2023 eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize ücretsiz yardımcı kaynak kitap verilmiştir. Ücretsiz 6 Şubat tarihinden itibaren 250 araç 436 sefer okul taşıtı eğitim öğrencilerimize kitap hediye edildi. İlçemizde 2022-2023 yılı 1.dönem sonunda 13.253 öğrencimize karneleri ile beraber birer tane kitap hediye edilmiştir.”