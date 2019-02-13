İlçenin en eski esnafı yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde en eski esnaflarından Hayri Köktürk hayatını kaybetti.

Çaycuma Belediye Meclis Üyesi ve esnaflarından Engin Köktürk'ün babası, AK Parti Çaycuma Gençlik Kolları Başkanı Tolgahan Köktürk'ün büyük babası, en eski ve köklü esnaflarından Hayri Köktürk hayatını kaybetti.

Beyler Camii'nde kılınan cenaze namazına, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, CHP İlçe Başkanı Tuncay Akyol, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, AK Parti Çaycuma Belediye Başkan Adayı Ahmet Karayılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, STK temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda esnaf katıldı.

İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Köktürk aile mezarlığına defnedildi.