İlçenin simgesi olan baston simide yansıdı

Zonguldak'ın Devrek İlçesinin simgesi olan baston simide yansıdı. Fırında çalışan işçiler hamur ve pekmez yardımıyla baston ve kalpli simit yaptı.

İşçilerin simitten yapmış oldukları kalpli ve baston simit vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. Öte yandan kalpli ve bastonlu simitlerin 1.25 TL satıldığı öğrenildi. Devrek ilçesinde 'asaletin simgesi' olarak kabul edilen dünyaca ünlü Devrek Bastonu, ustaların elinde hayat buluyor. Kızılcık ağacından yapılan Devrek Bastonu, sağlamlığıyla da büyük ilgi görüyor. Bastonun dünyaya tanıtımı ise tanıtım fuarları sayesinde oluyor. El yapımı bastonların işçiliği arttıkça fiyatı da yükseliyor. 20 liradan başlayan baston fiyatları 2 bin liraya kadar yükselebiliyor. Motif ve desenlerle süslenen dünyaca ünlü Devrek Bastonu, dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın yanı sıra yerli ve yabancı devlet büyükleri ve sanatçılara da hediye edildi.

Çeşitli hayvan figürlerinin de işlenebildiği bastonculuk sektörü ise Devrek ilçesinde yıllardır yaşatılmaya çalışılıyor. Fabrika üretimleri nedeniyle el yapımı ürünlere olan ilgi ise günden güne azalıyor.