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İlk 5'e giren okullara başarı belgesi

Zonguldak’ta Kalite Takip Sistemi’nde yapılan değerlendirmeye göre ilk 5’e giren okulların müdürlerine başarı belgeleri verildi.

Zonguldak'ta Kalite Takip Sistemi'nde yapılan değerlendirmeye göre ilk 5'e giren okulların müdürlerine başarı belgeleri verildi.


Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Liseleri ve Ortaokulları Kalite Takip Sistemi'nde (KTS) yapılan değerlendirmeye göre, Zonguldak'ta ilk beş dereceye giren okul müdürlerine Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 'Başarı Belgeleri' verildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu gereğince Din Öğretimi Genel Müdürlüğü hedefleri doğrultusunda oluşturulan, İmam Hatip Okulları Kalite Takip Sistemi'nde (KTS) dereceye giren okul müdürleri İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen törenle ödüllendirildi. Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 2018 2019 Eğitim Öğretim yılı boyunca izlediği İmam Hatip Okulları Kalite Takip Sistemi değerlendirmesi sonucu Şehit Prof Dr İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci olurken, Kozlu Şehit Yusuf Yelkenci Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi ise üçüncü oldu.

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