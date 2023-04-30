İhlas Haber Ajansı

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İlkbaharın ortasında kar sürprizi

Zonguldak’ın Alaplı Gümeli tepelerine akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Zonguldak'ın Alaplı Gümeli tepelerine akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.


Alaplı'nın Gümeli beldesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlk baharın ortasında kar sürprizi ile karşılaşan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Metroloji Genel Müdürlüğü'nün Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde ve çevresi için sağanak uyarısının ardından akşam saatlerinde Alaplı Gümeli'nin 1200 rakam yüksekliğinde bulunan bacaklı yaylasında da kar yağışı etkili oldu. Yer yer kar kalınlığını 20 santimetreyi geçtiği öğrenildi.

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