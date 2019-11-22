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İlkokul öğrencileri ara tatilde doğa yürüyüşü yaptı

Dr.

Derviş Nihat Arkat İlkokulu, ara tatil etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi.


Etkinliğe, Okul Müdür Yardımcısı Murat Çorak, 1/E sınıfı öğretmeni Altan Küçükkaya, 4-D sınıfı öğretmeni Gökhan Barutçu, Çeşmi Gezi Grubu liderlerinden Sedat Özdemir gözetiminde öğrenciler ve velileri katıldı. Çaycuma Göldağı Tabiat Parkı'nda öğrenciler, doğa yürüyüşü, trekking ve piknik yaparak ağaçların ortasında, sessiz ve sakin bir atmosferde vakit geçirmenin keyfini doyasıya yaşadılar. İlkokul öğrencileri; öğretmenlerinden, tabiat parkında bulunan bitki örtüsü, çevre bilinci, doğal yaşam hakkında bilgi edindiler.

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