İlkokul öğrencileri ‘Dilek Ağacı' ile mutlu oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Cemile Tatoğlu Anaokulu bir ilke imza atarak ‘Dilek Ağacı' sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli'de hizmet veren Cemile Tatoğlu Anaokulu, Bakırlık Çınar İlkokulu ve Fındıklı Şehit Metin Çevik İlkokulu öğrencileri, Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek ilk olarak çizgi film izleyip daha sonra ‘Dilek Ağacı' projesini gerçekleştirdiler. Cemile Tatoğlu Anaokulu yetkilileri, projenin asıl amacının çocukların küçükte olsa dileklerini gerçekleştirmek olduğunu belirtti. Yoğun veli katılımıyla gerçekleştirilen programda, projenin ilk etabı da öğrenci dileklerinin velilere ulaştırılmasıydı. Bakırlık Çınar İlkokulu ve Fındıklı Şehit Metin Çevik İlkokulu öğrencileri Cemile Tatoğlu Anaokulu yemekhanesinde bir araya gelip yemeklerini yerken, Cemile Tatoğlu Anaokulu yetkilileri misafir öğrencilere hediyeler dağıttı.