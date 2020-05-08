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İlkokul öğrencisinin yazdığı öykü kitap oldu

Alaplı Atatürk İlkokul öğrencisinin Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı "Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler" kitabında yazmış olduğu öykü yayınlandı.

Alaplı Atatürk İlkokul öğrencisinin Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı "Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler" kitabında yazmış olduğu öykü yayınlandı.


Milli Eğitim Bakanlığı; yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim sürecinde çocukların evde geçirdikleri günlerde hayal kurma, düşünme ve yazma becerilerini güçlendirmeleri için 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde öykü yazma çağrısı yapıldı. İlkokul ve ortaokul seviyesindeki binlerce öykü öğrencinin ön değerlendirmenin ardından Alaplı Atatürk İlkokulu 2-A sınıfı öğrencim Rana A.Tütüncü'nünde yer aldığı Türkiye'nin farklı şehirlerinden, farklı özelliklere sahip 100 çocuğun yazdığı "Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler" Kitabında Gökkuşağı öyküsü yer aldı.


Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, İlçeden böyle bir Öğrencinin ''Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler'' kitabında yer almasını çok mutlu olduklarını dile getirdi.Cevat Çevik , "Amacımız çocukları iyiliğe yönlendirmek.Proje ile çocukların kendi başlarına bir şeyler başarıp, onu somut halde görmelerini amaçlamak.Böylelikle hem kitap sevgileri, hem de yazma alışkanlıkları arttırmaktır.bu başarıyı gösteren Rana Öğrencimizin ve Öğretmenini tebrik ediyorum" dedi.

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