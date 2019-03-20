İmam Hatip Lisesi öğrencilerine moral kahvaltısı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencilere sınav öncesi moral kahvaltısı verildi.

Kahvaltıya Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İmam-Hatip Lisesi Müdürü Selami Özduran, İmam-Hatip Ortaokulu Müdürü İhsan Günay ile öğretmen ve İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencileri katıldı. İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Üniversite sınavına girecek öğrencilere başarılar dilediğini ifade ederek, "12 yıldır okuyarak, maratonun sonuna geldiniz. İnşallah yüksek öğrenime ayak basmak için sınava gireceksiniz. 12 yıldır aldığınız eğitimin meyvesini alma zamanı gelmiştir. Aileniz ve öğretmenleriniz sizlere büyük emek verdiler. Sizlere güveniyoruz" diyerek öğrencilere sınav öncesi moral verdi.

Kaymakam Keçeli'de yemekte kısa bir konuşma yaparak, sınava hazırlanan öğrencilerin yorucu bir süreçten geçtiklerini, düzenli bir şekilde sınava hazırlanan ve gayret gösteren öğrencilerin emeklerinin karşılığını alacağına inandığını belirtti.