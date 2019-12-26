İmam Hatip Ortaokulu Bahçeşehir Kolejini 4-3 ile eledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 2019-2020 okullar arası yıldız erkekler futbol müsabakalarında 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ni 4-3'lük skorla eledi.

2019-2020 okullar arası yıldız erkekler futbol müsabakaları Kdz. Ereğli ilçesinde yapıldı. Turnuvada bu gün 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu ile Alaplı Bahçeşehir Koleji Şehit Vefa Karakurdu Beyçayırı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maç berabere bitince penaltılara gidildi. 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Bahçeşehir Koleji'ni penaltılarda 4-3 eleyerek Zonguldak finallerine katılmaya hak kazandı. Alınan sonuç ile büyük bir mutluluk yaşayan imam hatipli öğrenciler Zonguldak Finallerinde de derece elde etmek için sahaya çıkacaklarını söyledi.