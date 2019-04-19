IMCET 2019 - Madencilik Kongresi gerçekleştirildi

Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi (IMCET 2019) 16-19 Nisan tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi.

Kongreye Sendikamızdan Genel Başkan Hakan Yeşil, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir katıldı.

Türkiye'nin en büyük madencilik etkinliklerinden birisi olan Kongrede, dünyanın çeşitli ülkelerinden uzmanların, bilim insanlarının ve sanayicilerin oluşturduğu geniş bir platformda, madencilik alanındaki en yeni teknoloji ve üretim yöntemleri tartışıldı. Ayrıca, Kongre sırasında düzenlenen sergide, dünyanın önde gelen makine, ekipman ve teknoloji üreticileri yer aldı.

Kongre süresince; madencilikle ilgili sorunlar, çözüm önerileri, madenciliğin sürdürülebilirliğinin bilimsel, teknik boyutları ve toplumsal yansımalar ele alındı. Ayrıca, günümüzün yeni ürünleri, donanımları ve teknolojik gelişmeleri sergilendi, toplumsal ve kültürel etkinlikler düzenlendi.