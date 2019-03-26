İnağzı Mahallesi Alan'ı bağrına bastı

Selim Alan, İnağzı Mahallesi ve Terakki Mahallesinde miting düzenledi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği mitingde vatandaşlar Dr. Selim Alan'ı bağrına bastı.

Selim Alan, saha çalışmaları kapsamında İnağzı Mahallesi ve Terakki Mahallesi Buldanlı Sokakta vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören Alan, meşalelerle karşılandı. Alan'a AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, 19'uncu dönem Zonguldak Milletvekili Ali Uzun, ve partililer eşlik etti.

Seçim sayılı günler kaldığını ifade eden Ömer Selim Alan, "Bizler Zonguldak'a hizmet etmek için yola çıktık. Seçime kısa bir süre kaldı. İnşallah İnağzı Mahallesinden rekor bir oy alacağız. Mevcut yönetim bizleri 10 yıldır çöpe, kanalizasyona, pisliğe mahkum etti. Bizim insanımız kime güveneceğini bilir. Biz verdiğimiz sözü tutmak zorundayız. Biz buraya ayda 2 kere geleceğiz. Onlar 5 senede bir kere geliyorlar. Biz söz veriyoruz her ay iki kere geleceğiz. Dışarıdan bir dostumuz akrabamız geldiğinde şehir dışına çıkmak zorunda kalıyoruz. Bunların hepsini Allah'ın izniyle çözeceğiz. Belediyeye derdini anlatmaya gelen vatandaşımız kapıyı kapalı görmeyecek. Gelen herkes bizimle rahat rahat görüşebilecek. Biz kapıyı kaldıracağız vatandaşın derdiyle dertleneceğiz. Gönül Belediyeciliğini Zonguldak Halkıyla tanıştıracağız. Bizler Zonguldak için 5 tane ana proje hazırladık. Karaelmas Kent Park, Nergis Park, Kızlar Plajı, Tersane Plajı ve Millet Bahçesi buna bağlı yan projelerimiz var. Zonguldak halkının yüzünü güldürecek ve vatandaşlarımıza nefes aldıracak alanlarımı olacak.1 Nisan itibariyle göreve geldiğimizde göreceksiniz bu projeleri kısa sürede hayata geçireceğiz. Yol ve su sorunumuz kalmayacak. Vatandaşlarımız pislik içinde yaşamayacak. Seçime 5 gün gibi bir süre kaldı. Sizlerden destek bekliyorum. Cumhurbaşkanımız Zonguldak'a geldi ve projelere destek sözü verdi. İç İşleri Bakanımız Zonguldak' geldi bizlere destek verdi. Projelere sahip çıktı. Bizlere inanın Zonguldak'ı yaşanabilir bir yere haline getireceğiz. Ben sizlere güveniyorum. 31 Mart'ta evladınıza sahip çıkacağınıza inanıyorum” şeklinde konuştu.