İndirimden yararlanmak için kuyruk oluşturdular

Zonguldak'ta zincir mağazanın yaptığı yüzde elli indirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar mağaza önünde kuyruk oluşturdu.

Zonguldak'ta zincir bir mağazanın günlerdir devam eden yüzde elli indirimi bugünde devam etti. Mağazanın açılışı öncesinde sabah saatlerinde vatandaşlar mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Mağazanın açılmasıyla birlikte vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Öte yandan vatandaşlar kendilerine kıyafet alabilmek için bir birleriyle yarıştı.