İhlas Haber Ajansı

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İngilizce öğretmeni kendini eve kilitleyip, ekipleri seferber etti

Zonguldak’ta bir ortaokuluda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Mustafa A.

Zonguldak'ta bir ortaokuluda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Mustafa A., balkona çıkıp sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Kimseye güvenmediğini söyleyen genç öğretmen, polisin ikna çabalarının ardından hastaneye götürüldü.


Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Atatürk Caddesi'nde 7 katlı apartmanın 6. katında meydana geldi. İddialara göre psikolojik bunalıma girdiği öğrenilen İngilizce öğretmeni Mustafa A., sabah saatlerinde kendisini eve kilitleyerek ailesinin gelmesini istemedi. Yakınlarının çabalarına rağmen ikna olmayan öğretmen Mustafa A. için olay yerine AFAD, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı Mustafa A., kimseye güvenmediğini söyledi.


Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Mustafa A., olay yerine gelen ambulansın gitmesini istedi. AFAD ekipleri de olası bir duruma karşı şişme yatak açtı. Polis ekiplerinin görüştüğü Mustafa A.; ikna çabalarının ardından binadan indirilerek ambulansa götürüldü. Avukatını istediğini ve kimseye güvenmediğini söyleyen Mustafa A., Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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