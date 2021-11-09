İnşaat bölümü öğrencilerine oryantasyon programı

Bülent Ecevit Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde oryantasyon programı gerçekleştirildi

2021-2022 Güz yarıyılı başında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Ulubeyli ve Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tanış tarafından “İnşaat Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Programı” gerçekleştirildi. MAD-D006 dersliğinde I. ve II. öğretim öğrencileri için 5 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen oryantasyon programında yeni gelen öğrencilere bölüm hakkında genel bilgiler verildi.

Program kapsamında, Zonguldak kenti coğrafyası, sosyal ve ekonomik hayatı, Üniversitenin tanıtımı, yerleşkeleri, barınma, yemekhane, kütüphane imkânları, Mühendislik Fakültesi tanıtımı, bölümleri, öğrencilerin çeşitli sorunlarının çözümündeki konumu, İnşaat mühendisliği bölümü tarihi, akademik ve idari personeli, ofis, derslik ve laboratuvarları, iletişim bilgileri, İnşaat mühendisliği eğitimi, öğretim planları, dersler ve içerikleri, Zorunlu ders, mesleki seçmeli ders, alan dışı seçmeli ders kavramları ve öğretim planlarındaki yeri, Öğrenci danışmanlığı ve danışmanlar, Staj dersleri, dönemi, ilgili komisyon bilgileri, Derslerin değerlendirilmesi, Not sistemi, AGNO (Akademik Genel Not Ortalaması); 1,00; 1,80; 2,00 ortalamaları ve anlamı, Yaz okulu, ÇAP programı, Öğrenci değişim programları: Erasmus, Mevlana, Farabi, Öğrenim süresince yararlanılabilecek burslar, İnşaat sektöründe geçerli olabilecek yabancı diller ve paket programlar, Mezuniyet ve şartları. konu başlıkları yer aldı.

Öğrencilerden gelen soruların cevaplanması ile oryantasyon programı sona erdi.