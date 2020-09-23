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İnşaat işçisi 10 metre yükseklikten düştü

Zonguldak’ta inşaat işçisi 10 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Zonguldak'ta inşaat işçisi 10 metre yükseklikten düşerek yaralandı.


Zonguldak'ın Beycuma Beldesi Karanfil sokakta iş kazası meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada kaplama yapılan binanın iskelesinden düşen inşaat işçi Hüseyin Duman yaralandı. 10 metre yükseklikten düşen Hüseyin Duman'ın yardımına mahalle sakinleri koştu. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri nefes almakta zorlanan inşaat işçisine ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İnşaat işçisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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