İnşaat işçisi asansör boşluğuna düştü: 1 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir inşaat işçisi, 4'üncü kattan asansör boşluğuna düştü. Hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Pehlivanlar Mahallesi İmam Hatip Lisesinin yanındaki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan işçi İ.B., asansör boşluğundan aşağı düştü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine kısa sürede gelen Çaycuma İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, asansör boşluğuna halatlarla inerek yaralı adamı kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, İ.B.'nin güvenliğini sağladıktan sonra yukarı doğru çekip sağlık ekiplerine teslim etti.

4'üncü kattan aşağı düşen işçinin hayati tehlikesi olduğu belirtilirken, yaralı adam Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı titiz çalışması sonrasında düştüğü yerden çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı olan şahıs, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.