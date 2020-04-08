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İnşaat işçisi, kampanyaya bir aylık maaşını bağışladı

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinden olan ve Kuveyt’te çalışan inşaat işçisi Ramazan Sevim, “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasına bir aylık maaşının tamamını bağışlayarak destek verdi.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinden olan ve Kuveyt'te çalışan inşaat işçisi Ramazan Sevim, “Biz Bize Yeteriz Türkiye'm” kampanyasına bir aylık maaşının tamamını bağışlayarak destek verdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Korona virüs ile mücadele sırasında mağdur olacak vatandaşlar için “Biz bize yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına bir destek te Zonguldak'ın Alaplı İlçesinden olan ve Kuveyt'te çalışan inşaat işçisinden geldi.


Yaklaşık 2 yıldır Kuveyt'te hava alanında inşaat işçisi olarak çalışan Alaplı Aşağıdağ Köyü sakinlerinden olan Ramazan Sevim Kuveyt'in parasıyla 250 dinar yani Türk parasıyla 5 bin 159 liralık 1 aylık maaşını kampanyaya destek olmak için yatırdı.


Devletimin ve milletimin her zaman yanındayım diyen Sevim şunları söyledi; “Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü biz bize yeteriz kampanyasına 1 aylık maaşım olan 250 dinar yani 5.159 TL yatırarak destek olmak istedim. Devletim ve milletimin yanında olmaktan kurur duyuyorum. Gün birlik olma günüdür. Ülkemizi ve dünyaya yaşanan korona virüsü salgına karşı inşallah en kısa sürede atlamamızı diliyor herkese selam ve saygılarımı sunuyorum sağlıklı günler."

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