İnşaat işçisi kurtarılamadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde inşaatta çalışarak fenalaşan ve hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Gülüç Beldesi pazaryeri arkasında bulunan inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşları ile birlikte çalışan Ali Uzunmehmet (55) iskelede çalışırken bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ambulans ile hastaneye gidene kadar kalp masajı uyguladığı inşaat işçisine, hastanede yapılan müdahalede kalp damarlarının tıkalı olduğu anlaşılarak acil olarak anjiyoya alındı.

Uzunmehmet, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.