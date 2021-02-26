İnşaat işçisini hayata bağlamak için mücadele verdiler

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde inşaatta çalışan bir işçi yere yığıldı. Ekipler işçi için seferber olurken, dakikalarca kalp masajı yapıldı.

Olay, ilçeye bağlı Gülüç Beldesi pazaryeri arkasında bulunan inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşları ile birlikte çalışan Ali U. (55) iskelede çalışırken bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali U.'yu sedye ile ambulansa alarak, ilk müdahaleyi yaptı. Ambulanstan hastaneye gidene kadar kalp masajı yapılan işçinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Çalışırken kalp krizi geçirerek yere yığılan inşaat işçisini hayata bağlamak adına sağlık çalışanlarının gösterdiği çaba ise kameralara yansıdı.