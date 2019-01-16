İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnşaat mühendisliği bölümü öğrencileri finale kaldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı yarışmasında, 75 üniversite arasından ilk 20’ye kalarak 7-9 Nisan’da yapılacak olan büyük finalde yarışmaya hak kazandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı yarışmasında, 75 üniversite arasından ilk 20'ye kalarak 7-9 Nisan'da yapılacak olan büyük finalde yarışmaya hak kazandı.


Danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Memduh Karalar'ın yaptığı Kubilay Karaca, Aykan Akgün, Yasin Köroğlu, Eren Başar Yıldız ve Doğuş Aydemır'den oluşan Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği öğrenci ekibi, geliştirdikleri “Bitinya Hotel” isimli 30 katlı gökdelen projesi ile bu yıl beşincisi düzenlenen DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı yarışmasının 7-9 Nisan'da yapılacak olan büyük finalinde yarışacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.