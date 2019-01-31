İnşaat sektörü yabancı yatırımcıya satışın önünün açılmasını istiyor

Zonguldak'ta inşaat sektörünün hareketlendirilmesi için 60 ay faizsiz daire satışı yapacaklarını belirten Şahin Yılmaz, kentteki yabancı yatırımcıya daire satışı yasağının da kaldırılmasını istedi.

İnşaat sektörünün durağan bir sezona girdiğini aktaran Şahin Yılmaz, kredi faizlerinin yüksek olması sebebiyle vatandaşların daire satın alamadığını vurguladı. Durağanlaşan sezonu 60 ay faizsiz satış ile hareketlendirmeye çalıştıklarını belirten inşaat firması yetkilisi Şahin Yılmaz, şöyle devam etti:

“Şu anda inşaat sektörü durağan bir sezona girdi. Hem mevsimsel olarak hem de kredi faizlerinin yüksek olması bir de piyasadaki normal faizlerin de yüksek olmasından kaynaklanıyor. O yüzden inşaat piyasasında durağanlaşma var. Yaklaşık bir aydan beri 0.98 ile kampanya yapmıştık. İnsanlar bankalardaki paralarına daha fazla faiz getirdiği için peşinat verip daire almıyorlar. Biz de artık yeni bir kampanyaya başlıyoruz. 15-20 daire ile sınırlı olacak. 1 Şubat itibariyle geçerli olacak. Yüzde 30 peşin olacak. 60 ay 0 faiz ile kampanya gerçekleştireceğiz. Bunu billboardlara da asacağız. Bu durağan süreceği öyle aşmayı düşünüyoruz. Şu anda bloğumuz 23 katlı, arsa sahiplerini de kattığımızda toplamda 60 dairemizi vermiş bulunuyoruz. Bunu da Temmuz veya Ağustos ayında oturuma açacağız. İnsanlar yerleşebilecek.”

“Yabancı yatırımcının önünün açılması gerekiyor”

Birçok ilde yabancı yatırımcıya daire satışı yapılabildiğini ancak Zonguldak'ta 2007 yılındaki düzenleme ile yabancı yatırımcıya satış yasağı olduğunun altını çizen Yılmaz, “Sıkıntılarımız halen var. Devam ediyor. Milletvekillerimizle de görüştük. Bir milletvekilimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın komisyonunda yer alıyor. 2007'de yabancıya satış yasağı var. Zonguldak dışında bütün şehirlerde neredeyse yabancı yatırımcıya daire satılabiliyor. Ama Zonguldak'ta satılamıyor. Bununla ilgili çalışmaların öne çekilip bir an önce bu yasağın kaldırılmasını istiyoruz. Böylelikle inşaat sektörü de canlanmış olacak” şeklinde konuştu.