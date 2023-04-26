İhlas Haber Ajansı

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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde inşaattan düşen işçi, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde inşaattan düşen işçi, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.


Olay, Kırmacı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaatta işçi olarak çalışan 34 yaşındaki Yusuf Sağır, çalışırken iddiaya göre kalp krizi geçirmesi nedeniyle inşaattan düştü. Ağır yaralanan Sağır için mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Sağır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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