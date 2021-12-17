İnternetten satın alınan alkolle yapılan sahte içkiyi tükettiler: 1 kişi öldü, 6 kişinin tedavisi sürüyor

Zonguldak'ta internetten sipariş edilip yapılan sahte içkiyi tüketen 7 kişiden 1'i öldü 6'sının hastanedeki tedavisi sürüyor.

İddialara göre, bir internet sitesi aracılığıyla İzmir'den alkol satın alındı. Alkolden çeşitli aromalar yardımıyla içki yapıldı. Yapılan içkiden tüketen 7 kişi baş dönmesi, bilinç kaybı, görme bozuklukları nedeniyle Atatürk Devlet Hastanesine başvurdu. Tedavi altına alınan Mehmet Başkan, kaldırıldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Uğur K., Mehmet Ç. ve Ahmet B. ile ismi öğrenilemeyen üç kişinin daha hastanedeki tedavisi sürüyor. Olayın ortaya çıkması üzerine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hastaneye başvuranların, bir internet sitesi aracılığıyla İzmir'den alkol satın aldıkları, sipariş edilen alkolden elde edilen sahte içkiyi tüketmeleri sonucu zehirlendikleri tespit edildi.

Öte yandan yoğun bakımda hayatını kaybeden Mehmet Başkan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Başkan'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verilecek.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.