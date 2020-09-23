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İntihar süsünden cinayet çıktı: 3 tutuklu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Dedeler köyünde B.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Dedeler köyünde B.K.'nın intihar süsü verilerek öldürülmesi olayının ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Dedeler köyünde gece 02.00 sıralarında B.K.'nın mezarlık mevki'inde, kimliği belirsiz kişiler tarafından intihar süsü verilerek öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, U.O., E.K. ve K.O. isimli üç şüpheli Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.


Üç şüpheli tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

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