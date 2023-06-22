İplik fabrikası işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 7 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iplik fabrikasında çalışan işçileri taşıyan araç takla attı. Kazada 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kaza, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Yazıcılar köyünde meydana geldi. İlçedeki bir iplik fabrikasında taşıyan işçileri mesai sonrası köye getiren M.T. idaresindeki 34 ZR 3500 plakalı araçla seyir halindeyken Kdz. Ereğli ilçesine seyir halindeki F.Ç. idaresindeki 67 AB 743 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçileri taşıyan araç üç takla atarak ters durdu. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların imdadına yetişti. Kazada araç sürücüsü M.T. ile araçta bulunan işçiler olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Öte yandan tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.