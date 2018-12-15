İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Irak'lı DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı

Zonguldak’ta DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Irak uyruklu bir şüpheli nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Irak uyruklu bir şüpheli nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri (TEM) DAEŞ üyesi olduğu tespit edilen Iraklı 64 yaşındaki Z.A.'yı önceki gün akşam saatlerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Z.A., dün sabah saatlerinde sağlık kontrolüne getirilmesinin ardından Zonguldak Adliyesine sevk edilmişti.


Cumhuriyet savcısındaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Z.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.