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Irak'taki Türkmenlerin son durumu BEÜ'de konuşuldu

Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili İmdat Bilal “Irak’taki Türkmenlerin Son Durumu” Başlıklı söyleşisi ile öğrencilerimizle bir araya geldi.

Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili İmdat Bilal “Irak'taki Türkmenlerin Son Durumu” Başlıklı söyleşisi ile öğrencilerimizle bir araya geldi.


Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşiye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyfullah Kara, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa İnan, Fehmi Gür, akademik-idari personel ve öğrencileri katıldı. Konuk Milletvekili İmdat Bilal konuşmasına, Irak Türkmenlerinin selamlarını ileterek başladı. Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesi adına ve oradaki halkın sesini duyurmak amacıyla üniversitede olmaktan şeref duyduğunu belirten Bilal, Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu ve maddi-manevi desteğini hep hissettiklerini söyledi. Türkmenlerin son durumu hakkında bilgiler veren Milletvekili Bilal, “Bizim her zaman duamız Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyetine. Çünkü Türkiye yaşıyorsa Türk ve Müslüman yaşıyor demektir, güçlü demektir” ifadelerini kullandı.


Katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılması ile devam eden “Irak'taki Türkmenlerin Son Durumu” başlıklı söyleşide, Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyfullah Kara tarafından Milletvekili İmdat Bilal'e plaket takdim edildi.


Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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