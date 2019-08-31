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İrem Derici konseri sonunda havai fişek arabasında patlama

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde ünlü sanatçı İrem Derici’nin konseri sonrası havai fişek arabasında yangın sonrası patlama meydana geldi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ünlü sanatçı İrem Derici'nin konseri sonrası havai fişek arabasında yangın sonrası patlama meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Alaplı Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı İrem Derici sahne aldı. Sahne sonrası havai fişek gösterisi düzenlendi. Gösteri sorasında havai fişek arabası içinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası araba bir anda yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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