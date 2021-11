İş İnsanı Yıldız'dan döviz kuru protestosu yapanlara tepki

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iş insanı Ömer Yıldız dolar kurunu bahane ederek protesto eylemleri başlatmaya çalışanlara tepki göstererek “Bizim vatan sevgimiz dolar kuruna endeksli değil” dedi.

Kdz. Ereğlili iş insanı Ömer Yıldız, son dönemlerde dolar kuru üzerinden yürütülmeye çalışılan protestolara tepki gösterdi. Türkiye'ye yönelik ekonomi alanında yapılmak istenen operasyonlara karşı herkesin uyanık olması gerektiğini dile getiren Yıldız şu görüşlere yer verdi; “Bizim vatan ve devlet sevgimiz dolar kurunun artışına yada düşmesine endeksli olamaz. Dolar kuru 50 TL'de olsa biz vatanımızı ve devletimizi sevmekten, yanında olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Aynı şekilde son 20 yılda ülkemizi her türlü saldırıdan koruyan, ülkemizin gelişmesini sağlayan Dünya Liderimiz, reisimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmekten vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Türkiye'ye yönelik 10'larca yıldır süren iç ve dış operasyonları hep gördük. Ülkemizi terörle, darbelerle ve her türlü baskı ile diz çöktürmeyi başaramayanların bu günlerde ekonomimizi hedef alarak operasyon yaptıklarını açıkça görüyoruz. Bizler Çanakkale'de ve dahi yurdun dört bir yanında üzüm hoşafı ve kuru ekmekle aylarca ayakta kalıp can veren şehitlerimizin torunlarıyız. Dünya'da hiçbir gücün Türk'e asla diz çöktüremeyeceğini tarih boyunca gösterdiğimiz gibi bu günde göstermeye devam edeceğiz. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında kuytu köşelerde saklananlar ve dahi darbeye destek verenlerin bu gün dolar kurunu bahane edip sokaklara çıkmasını ibretle izliyoruz. Dün Gezi Parkı'nda ağaç kesiliyor diye ülkemizi ateşe atmaya çalışanlar, bu günde dolar kurunu bahane ederek sokakları karıştırmanın çabası içerisindeler. Ne yaparlarsa yapsınlar ülkemizi bölmeye ne dış mihrakların nede içerideki iş birlikçilerinin gücü yetmeyecektir.”