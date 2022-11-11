İş kamyonuyla çarpışan araç hurdaya döndü; 4 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iş kamyonuyla çarpışan araç hurdaya döndü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Saltukova beldesinde meydana geldi. T.G.' nin kullandığı Fiat Egea markalı araç sürücüsü ana yoldan seyir halinde giderken liman yolundan çıkan M.E.' nin kullandığı 06 FL 6035 plakalı iş kamyonuyla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde 4 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta sıkışan yaralılar için Çaycuma İtfaiyesi ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerin uğraşları sonrası araçtan çıkarılan T.G., F.A., M.A.Ö. ve E.A. ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.