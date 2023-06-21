İş kazasında yaralanan işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu geçirdiği iş kazası sonrası tedavi altına alınan 27 yaşındaki Hüseyin Eroğlu isimli işçi üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

TTK Üzülmez Müesssesi'nde geçen pazartesi günü meydana gelen olayda 27 yaşındaki Hüseyin Eroğlu isimli işçi ağır yaralandı. İddiaya göre kömür üretimi esnasında üzerine taş ve kömür yığını gelmesi sonucu ağır yaralanan maden işçisi Hüseyin Eroğlu, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından ZBEÜ Hastanesi'ne kaldırılan Eroğlu, iç kanama ve vücudundaki çok fazla kırık olması sebebiyle yoğun bakıma alındı. Erol, yapılan tüm müdahalelere rağmen üç günlük yaşam mücadelesi kaybetti.