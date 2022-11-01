İş-Kur Kampüs ZBEÜ'de hayata geçecek

Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Okan Şentürk'ü ziyaret etti. Ziyarette Farabi Kampüsü'nde faaliyete geçecek olan İş-Kur Kampüs ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Okan Şentürk'e ziyarette bulundu. Ziyarette yakın zamanda Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü içerisinde faaliyete geçecek olan İş-Kur Kampüs'ün amaç, yöntem ve etkinlikleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Uygulama, üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrası iş arama ve mülakat sürecinde karşılaşabilecekleri zorluklar konusunda katkı sağlama amacıyla kuruldu.