İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İş yerinde çalışırken başına düşen cisimle yaralandı

Zonguldak’ta bir kişi, iş yerinde çalıştığı sırada kafasına düşen bir cisimle yaralandı.

Zonguldak'ta bir kişi, iş yerinde çalıştığı sırada kafasına düşen bir cisimle yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Asma Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinde çalışma yapan Ş.T kafasına düşen cisim nedeniyle bir anda kanlar içinde yere yığıldı. İş yeri sahibi Ş.T'yi yerde kanlar içinde görünce hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Ş.T', Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.