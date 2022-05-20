İhlas Haber Ajansı

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İş yerinde kumar oynarken yakalandılar

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iş yerinde kumar oynayan 2 şahıs ekipler tarafından yakalandı.

İşletme sahibi ve 2 şahsa idari yaptırım cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Arama kararına istinaden Ereğli ilçesi mülki sınırları içerisinde bir iş yerinde yapılan arama neticesinde 2 şahsın kumar oynadığı tespit etti. İşletme sahibi hakkında adli ve idari işlem yapılırken kumar oynadıkları tespit edilen 2 şahıs hakkında idari yaptırım uygulandı.

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