İş yerini soyan 2 zanlı jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir iş yerini soyan 2 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Perşembe beldesinde meydana geldi. Bir iş yerine giren 2 şüpheli şahıs 1 adet av tüfeği, 1 adet plazma televizyon ve 5 adet çelik jant çaldı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 2 şüpheli şahıs iş yerinden çaldıkları malzeme ile ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına verdikleri ifade sonrası mahkemeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.