İşadamı annesinin duasıyla adaylığını açıkladı

Annesinin dualarıyla adaylığını açıklayan Tıskaoğlu, kendisini yalnız bırakmayan yakınlarına teşekkür etti.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği (ZONSİAD) Başkanı Necdet Tıskaoğlu, Zonguldak'tan milletvekili aday adaylığını açıkladı. Başkan Tıskaoğlu, eşi Yudum Tıskaoğlu, kızı Irmak Tıskaoğlu, babası Tacettin Tıskaoğlu ve annesi Sebahat Tıskaoğlu ile parti binasında aday olduğunu açıkladı. Gazetecilere konuşan Necdet Tıskaoğlu, “Bu özel günde beni yalnız bırakmadınız her insanın hayatında özel anlamlı günler vardır. Bende onlardan bir tanesini yaşıyorum. Malum artık bir sürece girdik önümüzde seçim var. Bizde siyaseten kendi bilgi becerimizi yurt dışında kazandığımız tecrübeleri memlekete nasıl katkı sağlarız diye düşündük. Bugün burada aday adaylığımı açıklıyorum. Eğer doğru iş yapacaksak Allah bize mevki makam nasip etsin eğer doğru iş yapmayacaksak Allah bize makam mevki vermesin sözüyle yola çıkıyorum. Biz Cumhurbaşkanımıza bağlı olarak çalışmaya devam edeceğiz. Saniyiciyim, iş insanıyım 24 yıldan beri bir ticarethanem var ihracat yapıyoruz. Aday olamazsak fayda sağlamaya devam etmeyeceğiz diye bir şey yok sadece siyasi bir güçle bunu yapmak istiyorum. Aileme teşekkür ediyorum onlarda inanılmaz emek veriyorlar kolay değil bana gösterdiği sabırla teşekkür ediyorum. Anne babama teşekkür ediyorum aday olma ahlakı ve eğitimi verdikleri için. Burda duasıyla olan bütün dostlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Tıskaoğlu'nun annesi Sebahat Tıskaoğlu ise “Önce hayırlı olsun devletimize milletimize. Rabbime hamdolsun ki Allah bana böyle bir evler vermiş. Aklıyla, zekasıyla güzelliği ile. Güzel yerlere gelecek. Güzel hizmet verecek. Ona canı gönülden inanıyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Program hatıra toprağının çekilmesinin ardından sona erdi.