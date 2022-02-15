İşbaşı Eğitim Programı sözleşmesi imzaladılar

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren EKO Tekstil arasında konfeksiyon işçisi mesleğinde 23 kişilik İşbaşı Eğitim Programı sözleşmesi imzalandı. 6 ay sürecek olan eğitim sonrasında katılımcılar ilgili işyerinde en az 12 ay istihdam edilecek. Program boyunca katılımcıların ücretleri ve genel sağlık sigortası giderleri kurum tarafından karşılanacak.