‘İşçi Milli Takımı' antrenmana madenci baretiyle çıktı

Lig'de mücadele veren “İşçi Milli Takımı” olarak anılan Zonguldak Kömürspor, madenci baretiyle antrenmana çıktı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Bugşasspor hazırlıklarına, madenden işçi olarak emekli olan Teknik Direktör Cahit Terzi yönetiminde, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda başladı.

Zonguldak Kömürspor, 4 Aralık Dünya Madenciler günü kapsamında antrenmana madenci bareti ile çıktı. Kırmızı-lacivertli oyuncular ve teknik heyetin yapmış olduğu bu anlamlı hareket madencilerden de büyük takdir aldı.

“Emek en yüce değerdir”

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Cahit Terzi, emeğin en yüce değer olduğunu söyleyerek, "Ben de maden ocaklarından emekli olan bir insanım. Gerçekten emek en yüce değerdir. Madenlerde çalışan, emekli olan ve şehit olan bütün madencilerin, 4 Aralık Madenciler Günü kutlu olsun. 5-6 haftadır Tokat maçında bir düşüş yaşadık. Tabi ki bunların bir sürü faktörü var. Biz bunlara sığınmıyoruz. Devre arasında ben gerekli açıklamaları zaten yapacağım. Ama yine takımımız kalan 2 maçı en güzel şekilde değerlendirirse ligi ortalarda en iyi şekilde bitirebiliriz. En azından bunu yapmamız için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bu hafta oynayacağımız Bugşas maçı çok önemli” diye konuştu.