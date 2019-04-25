İşçi milli takımı, madenci takımını 2-0 yendi

Madenci takımı olarak adlandırılan Gelikspor, 'İşçi milli'' takımını 2-0 mağlup etti.

Süper Amatör Lig şampiyonu ve aynı zamanda madencilerden kurulu yönetime sahip olan Madenci takımı Gelikspor, 5 Mayıs'da Devrek Belediyespor ile Bölgesel Amatör Lige yükselmek için baraj maçı oynayacak.

Madenci takımı Gelikspor, TFF 2.Ligde mücadele eden ve ''İşçi milli'' takımı olarak adlandırılan Zonguldak Kömürspor ile Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda hazırlık maçı yaptı. İşçi milli takımı Zonguldak Kömürspor, madenci takımı Gelikspor'u ikinci yarıda genç oyuncu Cömert Kandemir'in ayağından bulduğu 2 golle 2 -0 mağlup etti. Madenci takımı Gelikspor, baraj maçı öncesinde oynadığı bu ciddi maçla eksiklerini görme şansı buldu.