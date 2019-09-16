İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"İşçi milli takımı" takım otobüsüne kavuştu

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, "İşçi milli takımı" olarak adlandırılan Zonguldak Kömürspor’a takım otobüsü desteği verdi.

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, "İşçi milli takımı" olarak adlandırılan Zonguldak Kömürspor'a takım otobüsü desteği verdi.


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor içinde bulunduğu finansal durum nedeniyle takım otobüsü sıkıntısı çekiyordu. Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, geçtiğimiz günlerde Zonguldak Kömürspor yöneticileri ile biraya gelerek Zonguldak Kömürspor'a takım otobüsü sözü vermişti.


Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan'ın talimatı ile Zonguldak Belediyesine ait araç kaplanarak Zonguldak Kömürspor'a tahsis edildi. Takım otobüsünün üzerinde ise madenci, Zonguldak Kömürspor logosu, 67 yazısı ve taraftarlar yer aldı.


Taraftarlar tarafından sosyal medyaya atılan takım otobüsü kısa sürede kırmızı-lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı. Öte yandan Zonguldak Kömürspor şehir içinde maçlarda takım otobüsünü kullanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.