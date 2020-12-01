İşçileri taşıyan kafes arıza yaptı: 35 işçi kurtarıldı

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü'nde (TTK) işçileri taşıyan kafes arıza yaptı. Kafeste bulunan 35 işçi mahsur kalırken kurtarma kafesi ile mahsur kalan 35 işçi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Kilimli İşletmesi'ne meydana geldi. İddiaya göre 16:00-24:00 vardiyasında çalışan maden işçilerini yer üstüne çıkartan kafes -260 -360 kotu arasında arıza yaptı. Elektrikten meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 35 işçi kafeste mahsur kaldı. Yaşanan olayın ardından kurtarma ekipleri ocağa girerek kurtarma kafesiyle kafeste mahsur kalan işçileri gruplar halinde Gelik ve Kilimli işletmesinden çıkarttılar. Kafeste mahsur kalan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Elektrik arızası nedeniyle işçilerin kafeste mahsur kaldığını ifade eden Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, “Bu akşam 22.45 civarında elektrik arızası nedeniyle kafes arıza yaptı. Yaklaşık 35 madenci arkadaşımız kafesin içindeydi onlarda kurtarmayla şuan kurtarıldı. Bir grup Gelik işletmesinden diğer grup Karadon işletmesinden çıkartılıyor. Arkadaşlarımızın bir kısmı Gelik'ten geldi diğer arkadaşlardan buradan geldi. Elektrik kısmında meydana gelen bir arıza tam arızanın nedeni belli değil. Hiçbir işçimizde şuan bir sıkıntımız yok hepsinin sağlıkları iyi çok şükür” şeklinde konuştu.