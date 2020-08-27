İşçilerin işveren ikramiyeleri ödendi

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi'nde çalışan 94 işçinin işveren ikramiyeleri ödendi.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nde çalışan 94 işçinin toplu sözleşmeden doğan 402 bin 500TL tutarındaki işveren ikramiyeleri banka hesaplarına yatırıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi, çalışanların toplu sözleşmeden doğan,alacaklarını düzenli olarak ödemeye devam ediyor. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “Görevlerini yerine getirmek için büyük bir titizlikle, özveriyle çalışan personelimiz, ikramiyelerini aileleriyle birlikte ağız tadıyla harcasın” dedi.