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İşçinin ölümünün ardından 2 tutuklama

Zonguldak’ta maden işçisinin kaçak kömür ocağında geçirdiği iş kazası sonrası ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zonguldak'ta maden işçisinin kaçak kömür ocağında geçirdiği iş kazası sonrası ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Zonguldak'ta dün akşam Dilaver Mahallesi'ndeki kaçak kömür ocağında iş kazası nedeniyle yaşamını yitiren maden işçisi Mustafa Eser'in (28) hayatını kaybetmesinin ardından polis ekipleri olayla ilgili E.D. ve T.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren E.D. ile T.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Ocak için elektrik bağladığı sırada akıma kapılarak hayatını kaybettiği iddia edilen maden işçisi Mustafa Eser'in (28)kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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